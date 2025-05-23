Ножевое нападение на вокзале в Гамбурге: подозреваемая - задержана, количество пострадавших возросло до 17
Киев • УНН
В Гамбурге 39-летняя женщина совершила ножевое нападение на вокзале, ранив 17 человек. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, мотивы преступления выясняются.
В ножевом нападении на вокзале в Гамбурге подозревают 39-летнюю женщину, количество пострадавших возросло до 17, передает УНН со ссылкой на SPIEGEL.
Детали
По данным полиции, арестованной оказалась 39-летняя женщина. По информации SPIEGEL, она, как сообщается, страдала проблемами психического здоровья. На данный момент нет никаких доказательств возможного мотива. По информации СМИ, преступление предположительно не имело экстремистской подоплеки.
Добавим
По данным пожарной службы, число пострадавших возросло. По имеющимся данным, пострадали 17 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.
Ранее пожарная служба сообщила о трех людях с опасными для жизни травмами, трех серьезно раненых и шести легко раненых.
В Гамбурге на центральном вокзале произошло ножевое нападение, есть раненые23.05.2025, 20:15 • 1840 просмотров