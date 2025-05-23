В Гамбурге на центральном вокзале произошло ножевое нападение, есть раненые
Киев • УНН
На центральном вокзале Гамбурга произошло ножевое нападение. Преступник нанес ножевые ранения нескольким людям, есть тяжелораненые.
На центральном вокзале Гамбурга произошло ножевое нападение, есть несколько раненых, передает УНН со ссылкой на SPIEGEL.
Детали
По информации SPIEGEL, на центральном вокзале Гамбурга произошло ножевое нападение. Сообщается, что преступник нанес там ножевые ранения нескольким людям.
Представитель федеральной полиции сообщил изданию, что есть несколько раненых. В ответ на запрос СМИ пожарная служба сообщила, что в настоящее время по меньшей мере три человека получили опасные для жизни травмы, по меньшей мере трое — серьезные травмы и по меньшей мере шесть — легкие травмы.
"Проверка все еще продолжается", — сказал представитель.
Дальнейшие подробности дела пока неизвестны. Полиция говорила в эфире телеканала X о "крупномасштабной полицейской операции", представитель федеральной полиции сообщил изданию SPIEGEL, что это была "крупная операция". Преступник был арестован.