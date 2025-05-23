У Гамбурзі на центральному вокзалі стався ножовий напад, є поранені
Київ • УНН
На центральному вокзалі Гамбурга стався ножовий напад. Злочинець завдав ножових поранень кільком людям, є важкопоранені.
На центральному вокзалі Гамбурга стався ножовий напад, є кілька поранених, передає УНН з посиланням на SPIEGEL.
Деталі
За інформацією SPIEGEL, на центральному вокзалі Гамбурга стався ножовий напад. Повідомляється, що злочинець завдав там ножових поранень кільком людям.
Представник федеральної поліції повідомив виданню, що є кілька поранених. У відповідь на запит ЗМІ пожежна служба повідомила, що на даний час щонайменше троє людей отримали небезпечні для життя травми, щонайменше троє - серйозні травми і щонайменше шестеро - легкі травми.
"Перевірка все ще триває", - сказав представник.
Подальші подробиці справи поки невідомі. Поліція говорила в ефірі телеканалу X про "великомасштабну поліцейську операцію", представник федеральної поліції повідомив виданню SPIEGEL, що це була "велика операція". Злочинця було заарештовано.