Ножовий напад на вокзалі в Гамбурзі: підозрювану - затримано, кількість постраждалих зросла до 17
Київ • УНН
У Гамбурзі 39-річна жінка здійснила ножовий напад на вокзалі, поранивши 17 людей. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані, мотиви злочину з'ясовуються.
У ножовому нападі на вокзалі в Гамбурзі підозрюють 39-річну жінку, кількість постраждалих зросла до 17, передає УНН з посиланням на SPIEGEL.
Деталі
За даними поліції, арештованою виявилася 39-річна жінка. За інформацією SPIEGEL, вона, як повідомляється, страждала проблемами психічного здоров'я. На даний момент немає жодних доказів можливого мотиву. За інформацією ЗМІ, злочин імовірно не мав екстремістського підґрунтя.
Додамо
За даними пожежної служби, число постраждалих зросло. За наявними даними, постраждали 17 людей, четверо з яких перебувають у критичному стані.
Раніше пожежна служба повідомила про трьох людей з небезпечними для життя травмами, трьох серйозно поранених і шість легко поранених.
У Гамбурзі на центральному вокзалі стався ножовий напад, є поранені23.05.2025, 20:15 • 1844 перегляди