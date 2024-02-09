Новое финансирование ЕС для Украины недостаточно - глава бюджетного комитета Европарламента

Председатель бюджетного комитета Европейского парламента Йохан Ван Овертвельдт утверждает, что недавно согласованная помощь ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины является недостаточной, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Первое, что следует отметить, это то, что по самым скромным оценкам невоенные потребности Украины составляют 3 миллиарда евро в месяц. Это означает, что в годовом исчислении понадобится 36 миллиардов евро. Кредит на сумму 50 миллиардов евро, предусмотренный в рамках кредитного соглашения для Украины, рассчитан на 4 года с 2024 по 2027 год. Таким образом, в среднем Украина будет получать 12,5 млрд евро в год", - указал Овертвельдт.

Он отметил, что "соглашение между ЕС и Соединенными Штатами заключалось в том, что каждый из них будет заботиться о половине потребностей Украины, что означает 18 миллиардов евро для ЕС и США для каждого".

Таким образом, финансирование Ukraine Facility будет ежегодно минимум на 5,5 млрд евро меньше суммы обязательств ЕС. За весь период 2024-2027 годов дефицит составит 22 миллиарда евро (4 х 5,5) написал депутат Европарламента в своем блоге.

Дополнение

1 февраля лидеры ЕС согласились учредить четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках общего бюджета ЕС, чтобы поддержать Украину.

Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT