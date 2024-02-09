Нове фінансування ЄС для України недостатнє - голова бюджетного комітету Європарламенту

Голова бюджетного комітету Європейського парламенту Йохан Ван Овертвельдт стверджує, що нещодавно узгоджена допомога ЄС обсягом 50 мільярдів євро для України є недостатньою, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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"Перше, що слід зазначити, це те, що за найскромнішими оцінками невійськові потреби України становлять 3 мільярди євро на місяць. Це означає, що у річному обчисленні знадобиться 36 мільярдів євро. Кредит на суму 50 мільярдів євро, передбачений у межах кредитної угоди для України, розрахований на 4 роки з 2024 по 2027 рік. Таким чином, у середньому Україна отримуватиме 12,5 млрд євро на рік", - вказав Овертвельдт.

Він зазначив, що "угода між ЄС та Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен із них піклуватиметься про половину потреб України, що означає 18 мільярдів євро для ЄС та США для кожного".

Таким чином, фінансування Ukraine Facility буде щорічно щонайменше на 5,5 млрд євро менше від суми зобов'язань ЄС. За весь період 2024-2027 років дефіцит становитиме 22 мільярди євро (4 х 5,5) написав депутат Європарламенту у своєму блозі.

Доповнення

1 лютого лідери ЄС погодилися заснувати чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро в межах спільного бюджету ЄС, щоб підтримати Україну.

Україна має отримати перший транш у межах нового пакету ЄС на 50 млрд євро протягом кількох тижнів - FT