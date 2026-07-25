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Новый посол Франции обратился к украинцам на украинском языке перед началом работы в Киеве

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Новоназначенный посол Франции в Украине Брис Рокфей записал видеообращение на украинском языке, сообщив, что направляется в Киев. Он напомнил, что ранее занимал должность директора департамента континентальной Европы МИД Франции.

Новый посол Франции обратился к украинцам на украинском языке перед началом работы в Киеве

Новоназначенный посол Франции в Украине Брис Рокфей перед началом дипломатической миссии записал видеообращение на украинском языке. Его 25 июля опубликовали на официальных страницах посольства Франции в Украине в социальных сетях, пишет УНН.

Детали

В обращении, записанном в Париже, дипломат сообщил, что уже направляется в Украину и вскоре начнет работу в Киеве. Он отметил, что записал видео из здания Министерства Европы и иностранных дел Франции на набережной Орсе.

Прежде чем отправиться в Киев, хотел бы представиться вам отсюда, из здания МИД на набережной Орсе, где несколько дней назад находился президент Зеленский для участия во встрече "коалиции решительных

– сказал Рокфей.

Новый посол также напомнил, что в течение последних трех лет неоднократно посещал Украину как директор департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции.

По его словам, на этой должности он активно занимался вопросами поддержки Украины по различным направлениям.

Новый дипломат возглавил французскую миссию в Украине

Я продолжу работать во всех этих направлениях как новый посол Франции в Украине вместе со всей командой посольства

– заявил Рокфей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Бриса Рокфея новым послом в Украине указом от 13 июля. До этого французскую дипломатическую миссию в Киеве в течение трех лет возглавлял Гаэль Весьер, который возвращается в Париж, где возглавит Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел Франции.

Французский инженер проехал более 2200 км на велосипеде до Львова и передал письма поддержки Украине19.07.26, 21:35 • 14442 просмотра

Степан Гафтко

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