Новый посол Франции обратился к украинцам на украинском языке перед началом работы в Киеве

Новоназначенный посол Франции в Украине Брис Рокфей перед началом дипломатической миссии записал видеообращение на украинском языке. Его 25 июля опубликовали на официальных страницах посольства Франции в Украине в социальных сетях, пишет УНН.

В обращении, записанном в Париже, дипломат сообщил, что уже направляется в Украину и вскоре начнет работу в Киеве. Он отметил, что записал видео из здания Министерства Европы и иностранных дел Франции на набережной Орсе.

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