Новый посол Франции обратился к украинцам на украинском языке перед началом работы в Киеве
Киев • УНН
Новоназначенный посол Франции в Украине Брис Рокфей записал видеообращение на украинском языке, сообщив, что направляется в Киев. Он напомнил, что ранее занимал должность директора департамента континентальной Европы МИД Франции.
Новоназначенный посол Франции в Украине Брис Рокфей перед началом дипломатической миссии записал видеообращение на украинском языке. Его 25 июля опубликовали на официальных страницах посольства Франции в Украине в социальных сетях, пишет УНН.
Детали
В обращении, записанном в Париже, дипломат сообщил, что уже направляется в Украину и вскоре начнет работу в Киеве. Он отметил, что записал видео из здания Министерства Европы и иностранных дел Франции на набережной Орсе.
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Новый посол также напомнил, что в течение последних трех лет неоднократно посещал Украину как директор департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции.
По его словам, на этой должности он активно занимался вопросами поддержки Украины по различным направлениям.
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Я продолжу работать во всех этих направлениях как новый посол Франции в Украине вместе со всей командой посольства
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Бриса Рокфея новым послом в Украине указом от 13 июля. До этого французскую дипломатическую миссию в Киеве в течение трех лет возглавлял Гаэль Весьер, который возвращается в Париж, где возглавит Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел Франции.
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