Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
Киев • УНН
Кирилл Буданов ожидает нового этапа обмена пленными в конце недели. Глава ГУР считает, что Россия продолжит нарушать режим тишины после Пасхи.
Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о возможности нового этапа обмена пленными уже в конце недели. Также он добавил, что нынешнее однодневное перемирие на Пасху вряд ли будет иметь продолжение. Об этом он сообщил в комментарии украинским СМИ, передает УНН.
Буданов сообщил, что после возвращения 182 украинцев готовят следующий обмен.
Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап. Там были сугубо бюрократические процедуры
Также Буданов высказался о перемирии. По его словам, подобная ситуация уже была раньше - на Пасху объявляли тишину, однако россияне ее неоднократно нарушали.
Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня
российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией.
Министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что украинцы заслуживают праздника Пасхи без террора.
В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил о "стремлении к устойчивому миру вместо перемирия".