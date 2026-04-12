Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления

Киев • УНН

 • 2704 просмотра

Кирилл Буданов ожидает нового этапа обмена пленными в конце недели. Глава ГУР считает, что Россия продолжит нарушать режим тишины после Пасхи.

Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил о возможности нового этапа обмена пленными уже в конце недели. Также он добавил, что нынешнее однодневное перемирие на Пасху вряд ли будет иметь продолжение. Об этом он сообщил в комментарии украинским СМИ, передает УНН.

Подробности

Буданов сообщил, что после возвращения 182 украинцев готовят следующий обмен.

Я надеюсь, что где-то к концу недели будет еще один этап. Там были сугубо бюрократические процедуры

- сказал он.

Также Буданов высказался о перемирии. По его словам, подобная ситуация уже была раньше - на Пасху объявляли тишину, однако россияне ее неоднократно нарушали.

Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня

- говорится в заявлении Буданова.

Контекст

российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией.

Напомним

Министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что украинцы заслуживают праздника Пасхи без террора.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил о "стремлении к устойчивому миру вместо перемирия".

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина