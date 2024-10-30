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Маттиас Мирш, новый генеральный секретарь СДПГ, выразил поддержку экс-канцлеру Шредеру, несмотря на его связи с Путиным. Мирш заявил, что высоко оценивает жизненные достижения Шредера, хотя имеет другой взгляд на войну в Украине.

В Германии, новый генсек СДПГ, 55-летний Маттиас Мирш высоко оценивает успехи экс-канцлера Герхарда Шредера, несмотря на критику последнего в связи с отношениями с президентом рф Владимиром Путиным.

Пишет УНН со ссылкой на Stern.

Новый генеральный секретарь СДПГ Матиас Мирш дал понять, что видит противоречивого бывшего канцлера Герхарда Шредера как часть партии. На вопрос, должно ли быть место для Шредера в немецкой социал-демократии, Мирш ответил: "Да. Иначе Герхарда Шредера пришлось бы исключить из партии".

"Я могу оценить работу его жизни в целом, особенно как главу округа Ганновер, даже если я имею принципиально другой взгляд на Путина и нападение на Украину", - сказал Мирш.

Война рф против Украины: Шольц выступил за посредничество Индии25 октября 2024, 13:10 • 33976 просмотров

В апреле новый генсек СДПГ стал одним из немногих социал-демократов, кто посетил юбилей Шредера.

Справка

Герхард Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. Затем Шольц занял пост председателя наблюдательного совета компании Nord Stream AG, 51% акций которой принадлежал российскому энергетическому гиганту "Газпром".

Маттиас Мирш ранее возглавлял отделение партии в Ганновере - там, где начинал карьеру экс-канцлер Шредер.

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С 2005 года Мирш депутат Бундестага; был заместителем председателя парламентской группы СДПГ; с 2015 года Мирш стал представителем так называемых парламентских левых сил, а последние месяцы неоднократно обсуждался как возможный преемник лидера парламентской группы СДПГ Рольфа Мютцениха.

"Это серьезно, и это вызывает дальнейшую эскалацию": Шольц об отправке войск КНДР в рф26 октября 2024, 08:54 • 54097 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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