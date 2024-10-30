Новий генсек правлячої партії Німеччини бачить друга путіна у лавах своєї політсили
Київ • УНН
Маттіас Мірш, новий генеральний секретар СДПН, висловив підтримку ексканцлеру Шредеру, незважаючи на його зв'язки з Путіним. Мірш заявив, що високо оцінює життєві досягнення Шредера, хоча має інший погляд на війну в Україні.
У Німеччині, новий генсек СДПН, 55-річний Маттіас Мірш високо оцінює успіхи ексканцлера Герхарда Шредера, незважаючи на критику останнього у зв'язку з відносинами з президентом рф владимиром путіним.
Пише УНН із посиланням на Stern.
Новий генеральний секретар СДПН Матіас Мірш дав зрозуміти, що бачить суперечливого колишнього канцлера Герхарда Шредера як частину партії. На запитання, чи має бути місце для Шредера в німецькій соціал-демократії, Мірш відповів: "Так. Інакше Герхарда Шредера довелося б виключити з партії".
"Я можу оцінити роботу його життя в цілому, особливо як голову округу Ганновер, навіть якщо я маю принципово інший погляд на Путіна та напад на Україну", — сказав Мірш.
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У квітні новий генсек СДПН став одним із небагатьох соціал-демократів, хто відвідав ювілей Шредера.
Довідка
Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Потім Шольц обійняв посаду голови наглядової ради компанії Nord Stream AG, 51% акцій якої належав російському енергетичному гіганту "Газпром".
Маттіас Мірш раніше чолював відділення партії в Ганновері - там, де розпочинав кар'єру екс-канцлер Шредер.
З 2005 року Мірш депутат Бундестагу; був заступником голови парламентської групи СДПН; з 2015 року Мірш став представником так званих парламентських лівих сил, а останні місяці неодноразово обговорювався як можливий наступник лідера парламентської групи СДПН Рольфа Мютценіха.
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