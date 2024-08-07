Новый антирекорд по обстрелам: что изменилось на Харьковском направлении после сообщений о "прорыве" в курской области рф

В оперативно-тактической группировке войск "Харьков" не фиксируют отвод российских войск или уменьшение количества обстрелов после заявлений минобороны рф о "прорыве" в направлении суджи (курская область), заявил в комментарии "Суспільне Харків" спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, пишет УНН.

Детали

"За минувшие сутки было 11 боевых столкновений. Это стандартное количество. А количество обстрелов значительно увеличилось. За вчерашние сутки был новый "антирекорд" - 517 обстрелов в зоне ответственности ОТГ "Харьков". Сначала у нас было 350-360. Позже уже 400-460. Крайнюю неделю было около 500. А вчера уже 517. Сейчас это "антирекорд". Сказать, что есть какие-то ослабления штурмовых действий - этого тоже не наблюдаем. Единственное, что уменьшилось, - применение авиационной компоненты, они уменьшили количество ударов. Но это произошло еще до событий вчерашнего дня", - сказал спикер ОТГ.

россияне применяют тяжелую артиллерию - обстреливают позиции из РСЗО, БМП, танков, также увеличили количество ударов дронами, рассказал Саранцев.

"За вчерашние сутки у нас было 60 ударов: один "Ланцет" и 59 FPV-дронов. Вероятно, получили новую партию и пытаются их использовать. Такое количество обстрелов может свидетельствовать о том, что противник сейчас пытается не штурмовать в лоб, а предварительно сделать артподготовку, массированно, на разных направлениях. Сначала наносить огневое поражение, а только потом выдвигаться уже на штурм позиций", - указал Саранцев.

В Волчанске, как указано, они перегруппировываются и, очевидно, получили тоже новые партии вооружения. Довооружают свои подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям в городе. Накапливают огневые средства: РПГ-18, РПГ-22, реактивные огнеметы "Шмель". Делают внутренние ротации, но в основном это те же подразделения, которые были и раньше.

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