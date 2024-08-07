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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разбитые улицы и дым: в соцсетях показали, как выглядит суджа в курской области

Разбитые улицы и дым: в соцсетях показали, как выглядит суджа в курской области

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 09:19  •  41075 просмотра

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В Telegram-каналах опубликовали видео ситуации в судже курской области рф. Это произошло после сообщений о попытках "прорыва" на территорию региона.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа, передает УНН.

Детали

"Обстановка на сегодня... суджа", - говорится в подписи видео, на котором видны поврежденные дома.

Дополнение

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.  

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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