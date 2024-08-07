Разбитые улицы и дым: в соцсетях показали, как выглядит суджа в курской области
Киев • УНН
В Telegram-каналах опубликовали видео ситуации в судже курской области рф. Это произошло после сообщений о попытках "прорыва" на территорию региона.
В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа, передает УНН.
Детали
"Обстановка на сегодня... суджа", - говорится в подписи видео, на котором видны поврежденные дома.
Дополнение
6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.
К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области.