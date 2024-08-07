Разбитые улицы и дым: в соцсетях показали, как выглядит суджа в курской области

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа, передает УНН.

Детали

"Обстановка на сегодня... суджа", - говорится в подписи видео, на котором видны поврежденные дома.

Дополнение

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области.