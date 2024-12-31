Новые правила выезда за границу для мужчин 18-25 лет: что изменил Кабмин
Киев • УНН
Правительство обновило правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ. Для выезда теперь нужна специальная справка от командира части и военно-учетный документ.
Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения, которые проходили военную службу по контракту. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время военного положения украинцами мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны, и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы).
В частности, пропуск через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличии справки, выданной командиром воинской части (руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта; военно-учетного документа.
Напомним
С 14 декабря пассажиропоток на границе с Украиной остается высоким и динамичным. На Рождество пассажиропоток уменьшился, а уже после праздника снова начал расти. Сейчас около 85% людей, которые пересекают границу - граждане Украины.