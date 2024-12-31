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Новые правила выезда за границу для мужчин 18-25 лет: что изменил Кабмин

Новые правила выезда за границу для мужчин 18-25 лет: что изменил Кабмин

Киев  •  УНН

 • 5849 просмотра

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Правительство обновило правила пересечения границы для мужчин 18-25 лет, которые служили по контракту в ВСУ. Для выезда теперь нужна специальная справка от командира части и военно-учетный документ.

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения, которые проходили военную службу по контракту. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время военного положения украинцами мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны, и которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы).

В частности, пропуск через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличии справки, выданной командиром воинской части (руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта; военно-учетного документа.

Напомним

С 14 декабря пассажиропоток на границе с Украиной остается высоким и динамичным. На Рождество пассажиропоток уменьшился, а уже после праздника снова начал расти. Сейчас около 85% людей, которые пересекают границу - граждане Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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