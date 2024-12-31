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Нові правила виїзду за кордон для чоловіків 18-25 років: що змінив Кабмін

Нові правила виїзду за кордон для чоловіків 18-25 років: що змінив Кабмін

Київ • УНН

 • 17515 перегляди

Уряд оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років, які служили за контрактом у ЗСУ. Для виїзду тепер потрібна спеціальна довідка від командира частини та військово-обліковий документ.

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час воєнного стану, які проходили військову службу за контрактом. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд вніс зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану українцями чоловічої статі у віці від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі Міноборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби).

Зокрема, пропуск через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності довідки, виданої командиром військової частини (керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України, за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту; військово-облікового документа.

Нагадаємо

З 14 грудня пасажиропотік на кордоні з Україною залишається високим та динамічним. На Різдво пасажиропотік зменшився, а вже після свята знову почав зростати. Наразі близько 85% людей, які перетинають кордон - громадяни України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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