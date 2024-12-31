ДПСУ: більшість людей, які перетинають кордон - українці

З 14 грудня пасажиропотік на кордоні з Україною залишається високим та динамічним. На Різдво пасажиропотік зменшився, а вже після свята знову почав зростати. Наразі близько 85% людей, які перетинають кордон - громадяни України. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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150 тис. - це найвищий показник в цей період, який ми мали. З 14 числа пасажиропотік досить високий і треба розуміти, що він досить динамічний. Якщо у вихідні перед Різдвом показники в 150 тис. протягом суботи, неділі зберігались, то, наприклад, на саме Різдво кордон перетнуло 68 тис. осіб. В саме свято не надто багато охочих перетинати кордон, перебувати в цей в дорозі. Тому динаміка на цей час знизилася, але в подальшому пасажиропотік знову ж таки почав зростати. Два дні тому він був на рівні 115 тис. осіб за добу, протягом вчорашнього дня кордон перетнуло 96 тис. осіб - заявив Демченко.

Він зазначив, що до Різдва прикордонники спостерігали перевагу на в’їзд в Україну, а після - на виїзд.

"Не надто велика перевага, але все ж таки щодня більше громадян перетинає кордон слідуючи за межі України. Варто додати, що 85% від загального пасажиропотоку становлять громадяни України. 15% - іноземці, які перетинають наш кордон. Від загального пасажиропотоку 50%, як і раніше, припадає на кордон з Польщею. Цей напрямок є найбільш завантаженим, і найбільш популярним для перетину кордону", - додав Демченко.

Нагадаємо

Державна прикордонна служба України підтвердила перетин кордону Санта Клаусом. Святковий гість вирушив виконувати свою місію та відвідати кожну українську домівку напередодні Нового року.