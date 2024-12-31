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ДПСУ: більшість людей, які перетинають кордон - українці

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 • 19934 перегляди

На кордоні України зафіксовано високий пасажиропотік з показниками до 150 тис. осіб на добу. 85% від загального потоку становлять українці, з яких половина перетинає кордон з Польщею.

З 14 грудня пасажиропотік на кордоні з Україною залишається високим та динамічним. На Різдво пасажиропотік зменшився, а вже після свята знову почав зростати. Наразі близько 85% людей, які перетинають кордон - громадяни України. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

150 тис. - це найвищий показник в цей період, який ми мали. З 14 числа пасажиропотік досить високий і треба розуміти, що він досить динамічний. Якщо у вихідні перед Різдвом показники в 150 тис. протягом суботи, неділі зберігались, то, наприклад, на саме Різдво кордон перетнуло 68 тис. осіб. В саме свято не надто багато охочих перетинати кордон, перебувати в цей в дорозі. Тому динаміка на цей час знизилася, але в подальшому пасажиропотік знову ж таки почав зростати. Два дні тому він був на рівні 115 тис. осіб за добу, протягом вчорашнього дня кордон перетнуло 96 тис. осіб

- заявив Демченко.

Він зазначив, що до Різдва прикордонники спостерігали перевагу на в’їзд в Україну, а після - на виїзд.

"Не надто велика перевага, але все ж таки щодня більше громадян перетинає кордон слідуючи за межі України. Варто додати, що 85% від загального пасажиропотоку становлять громадяни України. 15% - іноземці, які перетинають наш кордон. Від загального пасажиропотоку 50%, як і раніше, припадає на кордон з Польщею. Цей напрямок є найбільш завантаженим, і найбільш популярним для перетину кордону", - додав Демченко.

Нагадаємо

Державна прикордонна служба України підтвердила перетин кордону Санта Клаусом. Святковий гість вирушив виконувати свою місію та відвідати кожну українську домівку напередодні Нового року.

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
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