Санта Клаус офіційно перетнув кордон України: Держприкордонслужба підтвердила
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України підтвердила перетин кордону Санта Клаусом. Святковий гість вирушив виконувати свою місію та відвідати кожну українську домівку напередодні Нового року.
Санта Клаус перетнув український кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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Ця радісна новина підтверджує, що довгоочікуваний гість вже в дорозі, щоб подарувати святковий настрій та виконати свою місію напередодні Нового року.
Українці можуть бути впевненими, що Санта встигне завітати до кожної домівки, несучи із собою дух свят і віру в дива, які так необхідні в ці непрості часи.