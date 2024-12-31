Санта Клаус офіційно перетнув кордон України: Держприкордонслужба підтвердила

Санта Клаус перетнув український кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

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Ця радісна новина підтверджує, що довгоочікуваний гість вже в дорозі, щоб подарувати святковий настрій та виконати свою місію напередодні Нового року.

Українці можуть бути впевненими, що Санта встигне завітати до кожної домівки, несучи із собою дух свят і віру в дива, які так необхідні в ці непрості часи.