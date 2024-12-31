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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Санта Клаус официально пересек границу Украины: Госпогранслужба подтвердила

Санта Клаус официально пересек границу Украины: Госпогранслужба подтвердила

Киев  •  УНН

 • 7547 просмотра

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Государственная пограничная служба Украины подтвердила пересечение границы Санта Клаусом. Праздничный гость отправился выполнять свою миссию и посетить каждый украинский дом накануне Нового года.

Санта Клаус пересек украинскую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Эта радостная новость подтверждает, что долгожданный гость уже в пути, чтобы подарить праздничное настроение и выполнить свою миссию в канун Нового года. 

Украинцы могут быть уверенными, что Санта успеет посетить каждый дом, неся с собой дух праздников и веру в чудеса, которые так необходимы в эти непростые времена.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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