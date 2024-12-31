Санта Клаус официально пересек границу Украины: Госпогранслужба подтвердила

Санта Клаус пересек украинскую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

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Эта радостная новость подтверждает, что долгожданный гость уже в пути, чтобы подарить праздничное настроение и выполнить свою миссию в канун Нового года.

Украинцы могут быть уверенными, что Санта успеет посетить каждый дом, неся с собой дух праздников и веру в чудеса, которые так необходимы в эти непростые времена.