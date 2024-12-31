ГПСУ: большинство людей, которые пересекают границу - украинцы

С 14 декабря пассажиропоток на границе с Украиной остается высоким и динамичным. На Рождество пассажиропоток уменьшился, а уже после праздника снова начал расти. Сейчас около 85% людей, которые пересекают границу - граждане Украины. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

150 тыс. - это самый высокий показатель в этот период, который мы имели. С 14 числа пассажиропоток достаточно высок и надо понимать, что он достаточно динамичен. Если в выходные перед Рождеством показатели в 150 тыс. в течение субботы, воскресенья сохранялись, то, например, на само Рождество границу пересекло 68 тыс. человек. В сам праздник не слишком много желающих пересекать границу, находиться в этот в дороге. Поэтому динамика в это время снизилась, но в дальнейшем пассажиропоток опять же начал расти. Два дня назад он был на уровне 115 тыс. человек за сутки, в течение вчерашнего дня границу пересекло 96 тыс. человек - заявил Демченко.

Он отметил, что до Рождества пограничники наблюдали преимущество на въезд в Украину, а после - на выезд.

"Не слишком большое преимущество, но все же ежедневно больше граждан пересекает границу следуя за пределы Украины. Стоит добавить, что 85% от общего пассажиропотока составляют граждане Украины. 15% - иностранцы, которые пересекают нашу границу. От общего пассажиропотока 50%, как и раньше, приходится на границу с Польшей. Это направление является наиболее загруженным, и наиболее популярным для пересечения границы", - добавил Демченко.

Напомним

Государственная пограничная служба Украины подтвердила пересечение границы Санта Клаусом. Праздничный гость отправился выполнять свою миссию и посетить каждый украинский дом накануне Нового года.