Новые штаммы COVID-19 частично ускользают от вакцинации - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Новые штаммы COVID-19 частично ускользают от вакцинации. Но иммунная система все равно будет “обучена”. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в эфире телеканала “НАШ”, передает корреспондент УНН.
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“Новые варианты вируса частично выпадают из наших (вакцин — ред.) в большей степени „южноафриканский“ и „бразильский“ штаммы и от вакцинации ускользают. Однако эффективность вакцинации мы оцениваем по антителам... с этого все равно иммунная система как-то будет обучена”, — рассказала Голубовская.
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Голубовская сообщала, что в Украине радикально изменилась клиническая картина через новые штаммы COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что “британский” штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое более заразен, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.
Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации “британского” штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, отобранных у больных Киевской и Ивано-Франковской области.
4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирной организации здравоохранения.
Степанов также сообщал о появлении южноафриканского штамма в двух областях.