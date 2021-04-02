В двух областях Украины обнаружили южноафриканский вариант коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о распространении британского варианта коронавируса во всех областях Украины и появление южноафриканского штамма в двух областях. Об этом Степанов сказал в четверг, 1 апреля, в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
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“Для нас сейчас главное — соблюдение правил эпидем безопасности, потому что британский штамм, который есть на сегодня в Украине, он пока распространен на всей территории Украины ... во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм”, — сказал Степанов.
По словам министра, эти два штамма более агрессивны, чем предыдущие, и “меняют нынешнюю картину”.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 691 737 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 33 246 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.