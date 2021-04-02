У двох областях України виявили південноафриканський варіант коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про поширення британського варіанту коронавірусу у всіх областях України та появу південноафриканського штаму у двох областях. Про це Степанов сказав у четвер, 1 квітня, в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.
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“Для нас наразі головне — дотримання правил епідбезпеки, тому що британський штам, який є на сьогодні в Україні, він наразі поширений на всій території України... у всіх областях він зафіксований. Більше того, у нас у двох областях зафіксовано і південноафриканський штам”, — сказав Степанов.
За словами міністра, ці два штами агресивніші, ніж попередні, і “змінюють нинішню картину”.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 691 737 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 33 246 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.