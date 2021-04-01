В Україні вже 1,691 млн випадків COVID-19, за добу - 17 569

"17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 5 160 осіб;



летальних випадків – 421;



одужало – 9 602 особи;



здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 691 737 осіб;



одужало – 1 323 083 особи;



летальних випадків – 33 246;



проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.

При цьому за минулу добу 17 170 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;



Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;



Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;



Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;



Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;



Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;



Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;



Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;



Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;



Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;



Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;



Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;



Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;



Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;



Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;



Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;



Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;



Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;



Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;



Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;



Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;



Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;



Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;



Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;



Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.