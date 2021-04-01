В Украине уже 1,691 млн случаев COVID-19, за сутки - 17 569
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,691 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 31 марта, - 17,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5,1 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам - 421. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 5160 человек;
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- летальных случаев - 421;
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- выздоровели - 9602 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 691 737 человек;
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- выздоровели - 1 323 083 лица;
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- летальных исходов - 33 246;
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- проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 813 детей и 486 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
При этом за прошедшие сутки 17170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;
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- Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;
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- Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;
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- Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;
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- Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;
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- Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;
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- Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;
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- Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;
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- Киевская область - 962 случая / 630 прививок;
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- Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;
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- Луганская область - 232 случая / 360 прививок;
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- Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;
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- Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;
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- Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;
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- Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;
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- Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;
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- Сумская область - 773 случая / 680 прививок;
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- Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;
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- Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;
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- Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;
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- Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;
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- Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;
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- Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;
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- Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.