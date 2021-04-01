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В Украине уже 1,691 млн случаев COVID-19, за сутки - 17 569

В Украине уже 1,691 млн случаев COVID-19, за сутки - 17 569

Киев  •  УНН

 • 30636 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,691 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 31 марта, - 17,5 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5,1 тысячи. Опять антирекорд по летальным исходам - 421. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 5160 человек;
  • летальных случаев - 421;
  • выздоровели - 9602 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 132 759 (в том числе методом ПЦР - 59 803, методом ИФА - 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50 680).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 691 737 человек;
  • выздоровели - 1 323 083 лица;
  • летальных исходов - 33 246;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 179 905.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 813 детей и 486 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

При этом за прошедшие сутки 17170 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки. В общем 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 31 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;
  • Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;
  • Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;
  • Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;
  • Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;
  • Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;
  • Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;
  • Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;
  • Киевская область - 962 случая / 630 прививок;
  • Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;
  • Луганская область - 232 случая / 360 прививок;
  • Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;
  • Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;
  • Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;
  • Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;
  • Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;
  • Сумская область - 773 случая / 680 прививок;
  • Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;
  • Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;
  • Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;
  • Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;
  • Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;
  • Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;
  • Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

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