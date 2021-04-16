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Нові штами COVID-19 частково вислизають від вакцинації - Голубовська

Нові штами COVID-19 частково вислизають від вакцинації - Голубовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Нові штами COVID-19 частково вислизають від вакцинації. Але імунна система все одно буде “навчена”. Про це розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в ефірі телеканалу “НАШ”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нові варіанти вірусу частково випадають з наших (вакцин — ред.) більшою мірою „південноафриканський“ і „бразильський“ штами і від вакцинації вислизають. Проте ефективність вакцинації ми оцінюємо по антитілам ... з цього все рівно імунна система якось буде навчена”, — розповіла Голубовська.

Доповнення

Голубовська повідомляла, що в Україні радикально змінилася клінічна картина через нові штами COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що “британський” штам COVID-19 зараз поширений по всій Україні. Він втричі більш заразний, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації “британського” штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, відібраних у хворих Київської та Івано-Франківської області.

4 березня Мінздоров’я України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих з Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітній організації охорони здоров’я.

Степанов також повідомляв про появу південноафриканського штаму в двох областях.

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