В Украине радикально изменилась клиническая картина из-за новых штаммов COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине радикально изменилась клиническая картина из-за новые штаммы COVID-19. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в программе "Народ против" с Наташей Влащенко, передает корреспондент УНН.
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“Радикально изменилась клиническая картина... Стало дольше заболевания, не две недели, а до месяца, долго остаются кислородазависимые люди. Непредсказуемо все, часто бактериальные осложнения, помолодело заболевание. На сегодня вероятно в связи с приходом „южноафриканского“ штамма в очередной раз изменилось клиническая картина и у больных довольно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность, стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся, в том числе на аппаратах искусственного дыхания. Открываются, как и у взрослых, новые стационары для детей, такого не было еще недели две-три назад. И конечно же это все абсолютно четко оговорено новыми штаммами”, — рассказала Голубовская.
По ее словам, “британский” штамм более чем на 60% усугубляет течение заболевания.
Дополнение
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что “британский” штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.
Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации “британского” штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, отобранных у больных Киевской и Ивано-Франковской области.
4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию “британского” штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирной организации здравоохранения.
Степанов также сообщал о появлении южноафриканского штамма в двух областях.