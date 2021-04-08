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В Україні радикально змінилася клінічна картина через нові штами COVID-19 - Голубовська

Київ • УНН

 • 23571 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні радикально змінилася клінічна картина через нові штами COVID-19. Про це розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська в програмі “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Радикально змінилася клінічна картина ... Стало довше захворювання, яке не два тижні, а до місяця, довго лишаються кисневозалежні люди. Непередбачувано все, часто бактеріальні ускладнення, помолодшало захворювання. На сьогодні ймовірно у зв’язку з приходом „південноафриканського“ штаму в черговий раз змінилося клінічна картина і у хворих досить часто в порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність, стали хворіти діти, діти важко хворіють, перебувають, в тому числі, на апаратах штучного дихання. Відкриваються, як і у дорослих, нові стаціонари для дітей, такого не було ще тижнів зо два-три тому. І звичайно ж це все абсолютно чітко обумовлено новими штамами”, — розповіла Голубовська.

За її словами, “британський” штам на понад 60% ускладнює перебіг захворювання.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що “британський” штам COVID-19 зараз поширений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації “британського” штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, відібраних у хворих Київської та Івано-Франківської області.

4 березня Мінздоров’я України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих з Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Степанов також повідомляв про появу південноафриканського штаму в двох областях.

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