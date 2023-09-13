Новые фрагменты российского дрона: в МИД Румынии вызвали посла рф, идут консультации с союзниками по НАТО

Детали

Как пишет издание, на фоне выявления 13 сентября 2023 года в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, что используются российской армией, разбросанных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тулча МИД вновь заявляет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии.

Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны российской федерации ситуации с безопасностью, в том числе на границе между Румынией и Украиной, и в то же время призывает соблюдение международного права, включая неприкосновенность воздушного пространства Румынии, пишет Digi24.

Добавим

Кроме того, Министерство иностранных дел Румынии вновь заявляет о своем решительном осуждении этих незаконных нападений, которые нарушают международное право и считаются военными преступлениями. Министерство иностранных дел румынии информировало и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии рф.

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Контекст

В ночь на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. Из-за чего в нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеты” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.

Министерство обороны Румынии, что инцидент "не представлял прямой военной угрозы" для страны.

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. И предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ Москве.

На следующий день президент Румынии Йоханнис сзаверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

А уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Румыния проинформировала НАТО об инциденте с российским беспилотником, отметив, что расследование продолжается, но "нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны России".