Нові фрагменти російського дрона: у МЗС Румунії викликали посла росії, йдуть консультації з союзниками по НАТО

Деталі

Як пише видання, на тлі виявлення 13 вересня 2023 року в повіті Тулча нових фрагментів безпілотника, аналогічних до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на площі в кілька десятків метрів, у повіті Тулча МЗС знову заявляє свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії.

Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення і цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку російської федерації ситуації з безпекою, зокрема на кордоні між Румунією і Україною, і водночас закликає до дотримання міжнародного права, включно з недоторканністю повітряного простору Румунії, пише Digi24.

Додамо

Крім того, Міністерство закордонних справ Румунії знову заявляє про своє рішуче засудження цих незаконних нападів, які порушують міжнародне право і вважаються військовими злочинами. Міністерство закордонних справ Румунії інформувало і проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною, включно з сьогоднішнім інцидентом. Також МЗС терміново викличе главу дипмісії рф.

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Контекст

У ніч на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

Міністерство оборони Румунії, що інцидент "не становив прямої військової загрози" для країни.

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. І припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

Наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.

А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що Румунія проінформувала НАТО про інцидент із російським безпілотником, зазначивши, що розслідування триває, але "немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії".