Норвегия выделяет 200 млн долларов бюджетной поддержки Украине. В Кабмине рассказали, куда направят средства

Норвегия решила предоставить 200 млн долларов бюджетной поддержки Украине через проект Всемирного банка PEACE. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, эти средства будут направлены на сохранение макрофинансовой стабильности и бесперебойной работы ключевых государственных услуг, передает УНН.

Приветствуем решение Норвегии предоставить 200 млн долларов бюджетной поддержки Украине через проект Всемирного банка PEACE. Искренне благодарны за этот своевременный вклад для сохранения макрофинансовой стабильности и бесперебойной работы ключевых государственных услуг – это пример лидерства Норвегии и ее последовательной поддержки Украины в период больших вызовов - сообщила Свириденко.

По ее словам, с момента запуска программы в 2022 году проект PEACE в Украине уже мобилизовал почти 52 млрд долларов, из которых 13,4 млрд направлено на выплату пенсий.

