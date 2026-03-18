Норвегія виділяє 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні. У Кабміні розповіли, куди спрямують кошти

Норвегія вирішила надати 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, ці кошти будуть спрямовані на збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг, передає УНН.

Вітаємо рішення Норвегії надати 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE. Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг – це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів - повідомила Свириденко.

Норвегія надасть Україні близько 8 млрд доларів допомоги у 2026 році - Йонас Гар Стьоре

За її словами, від запуску програми в 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.

Норвегія готова і надалі фінансувати закупівлі газу для України - Стьоре