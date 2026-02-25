$43.260.03
12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 3824 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 10327 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 13548 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 19436 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 18067 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 16814 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 21790 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28152 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22908 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Норвегія надасть Україні близько 8 млрд доларів допомоги у 2026 році - Йонас Гар Стьоре

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Норвегія планує виділити Україні близько 8 мільярдів доларів США до 2026 року. Ця сума становитиме приблизно 20% всієї міжнародної допомоги, яку отримає Київ.

Норвегія надасть Україні близько 8 млрд доларів допомоги у 2026 році - Йонас Гар Стьоре

Норвегія планує спрямувати на підтримку України близько 8 мільярдів доларів США у 2026 році, що становитиме приблизно п’яту частину всієї міжнародної допомоги, яку отримає Київ. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Деталі

За його словами, норвезька допомога концентрується на тих сферах, які Україна вважає пріоритетними для своєї оборони.

Загальна підтримка на 2026 рік виходить на близько 8 мільярдів доларів США. Я думаю, що це буде відображати близько 20 відсотків допомоги, яку отримає Україна на цей рік

- сказав Стьоре.

Прем’єр зазначив, що Норвегія робить акцент на протиповітряній обороні, безпілотних технологіях та морських спроможностях.

Ми підтримуємо те, що вам потрібно найбільше: ППО, і будемо робити все, щоб посилити ці спроможності, дронове виробництво, артилерію, а також обладнання у морському вимірі. Норвегія - це морська держава

- пояснив він.

Стьоре також звернув увагу на значення українського бойового досвіду для партнерів.

Розвиток вашої промисловості, який базується на досвіді з поля бою, є надзвичайно релевантним для того, щоб з нього вчилися ваші партнери

- додав прем’єр.

Нагадаємо

Лідери України та країн NB8 засуджують агресію рф проти України та закликають до негайного припинення вторгнення. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету України та її євроатлантичного шляху.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Норвегія
Україна