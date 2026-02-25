Норвегія надасть Україні близько 8 млрд доларів допомоги у 2026 році - Йонас Гар Стьоре

Норвегія планує спрямувати на підтримку України близько 8 мільярдів доларів США у 2026 році, що становитиме приблизно п’яту частину всієї міжнародної допомоги, яку отримає Київ. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За його словами, норвезька допомога концентрується на тих сферах, які Україна вважає пріоритетними для своєї оборони.

Загальна підтримка на 2026 рік виходить на близько 8 мільярдів доларів США. Я думаю, що це буде відображати близько 20 відсотків допомоги, яку отримає Україна на цей рік

Прем’єр зазначив, що Норвегія робить акцент на протиповітряній обороні, безпілотних технологіях та морських спроможностях.

Ми підтримуємо те, що вам потрібно найбільше: ППО, і будемо робити все, щоб посилити ці спроможності, дронове виробництво, артилерію, а також обладнання у морському вимірі. Норвегія - це морська держава

Стьоре також звернув увагу на значення українського бойового досвіду для партнерів.

Розвиток вашої промисловості, який базується на досвіді з поля бою, є надзвичайно релевантним для того, щоб з нього вчилися ваші партнери