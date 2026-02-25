Норвегия предоставит Украине около 8 млрд долларов помощи в 2026 году - Йонас Гар Стёре

Норвегия планирует направить на поддержку Украины около 8 миллиардов долларов США в 2026 году, что составит примерно пятую часть всей международной помощи, которую получит Киев. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

По его словам, норвежская помощь концентрируется на тех сферах, которые Украина считает приоритетными для своей обороны.

Общая поддержка на 2026 год выходит на около 8 миллиардов долларов США. Я думаю, что это будет отражать около 20 процентов помощи, которую получит Украина на этот год

Премьер отметил, что Норвегия делает акцент на противовоздушной обороне, беспилотных технологиях и морских возможностях.

Мы поддерживаем то, что вам нужно больше всего: ПВО, и будем делать все, чтобы усилить эти возможности, дроновое производство, артиллерию, а также оборудование в морском измерении. Норвегия - это морское государство

Стёре также обратил внимание на значение украинского боевого опыта для партнеров.

Развитие вашей промышленности, которое базируется на опыте с поля боя, является чрезвычайно релевантным для того, чтобы из него учились ваши партнеры