Норвегия предоставит Украине около 8 млрд долларов помощи в 2026 году - Йонас Гар Стёре

12:46 • 1092 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 3518 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 10021 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 13319 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 19255 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 17941 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 16716 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 21738 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28102 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22896 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 9244 просмотра
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 5218 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 14173 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 14518 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 7466 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 10046 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 40795 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 51042 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 68542 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 85453 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Иран
Китай
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 16239 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 19926 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 22250 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 26876 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 35276 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
НАСАМС

Норвегия предоставит Украине около 8 млрд долларов помощи в 2026 году - Йонас Гар Стёре

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Норвегия планирует выделить Украине около 8 миллиардов долларов США до 2026 года. Эта сумма составит примерно 20% всей международной помощи, которую получит Киев.

Норвегия предоставит Украине около 8 млрд долларов помощи в 2026 году - Йонас Гар Стёре

Норвегия планирует направить на поддержку Украины около 8 миллиардов долларов США в 2026 году, что составит примерно пятую часть всей международной помощи, которую получит Киев. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Подробности

По его словам, норвежская помощь концентрируется на тех сферах, которые Украина считает приоритетными для своей обороны.

Общая поддержка на 2026 год выходит на около 8 миллиардов долларов США. Я думаю, что это будет отражать около 20 процентов помощи, которую получит Украина на этот год

- сказал Стёре.

Премьер отметил, что Норвегия делает акцент на противовоздушной обороне, беспилотных технологиях и морских возможностях.

Мы поддерживаем то, что вам нужно больше всего: ПВО, и будем делать все, чтобы усилить эти возможности, дроновое производство, артиллерию, а также оборудование в морском измерении. Норвегия - это морское государство

- пояснил он.

Стёре также обратил внимание на значение украинского боевого опыта для партнеров.

Развитие вашей промышленности, которое базируется на опыте с поля боя, является чрезвычайно релевантным для того, чтобы из него учились ваши партнеры

- добавил премьер.

Напомним

Лидеры Украины и стран NB8 осуждают агрессию РФ против Украины и призывают к немедленному прекращению вторжения. Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее евроатлантического пути.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Норвегия
Украина