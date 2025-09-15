$41.280.03
Эксклюзив
12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
публикации
Эксклюзивы
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща 13 сентября, 16:18
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы 13 сентября, 07:00
Норвегия открыла в Польше один из крупнейших лагерей для подготовки украинских военных

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Норвегия развернула масштабный полигон Camp Jomsborg в восточной Польше, где норвежские инструкторы будут обучать украинских бойцов. Это один из крупнейших тренировочных лагерей, созданных Норвегией, с программой обучения, ориентированной на реалистичную симуляцию боевых условий.

Норвегия открыла в Польше один из крупнейших лагерей для подготовки украинских военных

В восточной части Польши развернули масштабный полигон Camp Jomsborg, где норвежские инструкторы будут обучать украинских бойцов. Это один из крупнейших тренировочных лагерей, которые когда-либо создавала Норвегия, сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

По данным NRK, в лагере уже работают сотни военных из страны НАТО, а первыми курсантами стали украинцы с боевым опытом.

Строительство лагеря начали еще летом – фактически с нуля. Для обустройства места пришлось срубить десятки тысяч деревьев, и сейчас среди сосновых лесов вырос целый военный городок с палатками, учебными площадками и стрельбищами.

Точное расположение полигона засекречено
Точное расположение полигона засекречено

Масштабы комплекса настолько велики, что даже до прибытия инструкторов можно было оценить его размеры по вырубленным площадям леса.

Сырский обсудил с главкомом Норвегии Кристофферсеном напряженную ситуацию на востоке Украины28.08.25, 22:22 • 3959 просмотров

Программа обучения ориентирована на максимально реалистичную симуляцию боевых условий. Первым блоком стала подготовка к работе под стрессом и освоение инструментов контроля в критических ситуациях. Следующие модули включают специализированные направления – от базовой военной подготовки до узкопрофильных курсов.

Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK
Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Особенность полигона – двусторонний обмен опытом: норвежские инструкторы не только передают знания, но и перенимают практические навыки от украинцев, непосредственно воюющих против российской армии. Это позволяет адаптировать учебные программы к новейшим реалиям фронта.

Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK
Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Количество участников в лагере варьируется – в зависимости от того, идет ли речь о базовых курсах или о специализированной подготовке. Но уже сейчас Camp Jomsborg считают ключевой площадкой сотрудничества Украины и Норвегии в сфере безопасности.

НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал04.06.24, 15:55 • 28861 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
НАТО
Александр Сырский
Норвегия
Украина
Польша