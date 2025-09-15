Норвегия открыла в Польше один из крупнейших лагерей для подготовки украинских военных
Киев • УНН
Норвегия развернула масштабный полигон Camp Jomsborg в восточной Польше, где норвежские инструкторы будут обучать украинских бойцов. Это один из крупнейших тренировочных лагерей, созданных Норвегией, с программой обучения, ориентированной на реалистичную симуляцию боевых условий.
Детали
По данным NRK, в лагере уже работают сотни военных из страны НАТО, а первыми курсантами стали украинцы с боевым опытом.
Строительство лагеря начали еще летом – фактически с нуля. Для обустройства места пришлось срубить десятки тысяч деревьев, и сейчас среди сосновых лесов вырос целый военный городок с палатками, учебными площадками и стрельбищами.
Масштабы комплекса настолько велики, что даже до прибытия инструкторов можно было оценить его размеры по вырубленным площадям леса.
Программа обучения ориентирована на максимально реалистичную симуляцию боевых условий. Первым блоком стала подготовка к работе под стрессом и освоение инструментов контроля в критических ситуациях. Следующие модули включают специализированные направления – от базовой военной подготовки до узкопрофильных курсов.
Особенность полигона – двусторонний обмен опытом: норвежские инструкторы не только передают знания, но и перенимают практические навыки от украинцев, непосредственно воюющих против российской армии. Это позволяет адаптировать учебные программы к новейшим реалиям фронта.
Количество участников в лагере варьируется – в зависимости от того, идет ли речь о базовых курсах или о специализированной подготовке. Но уже сейчас Camp Jomsborg считают ключевой площадкой сотрудничества Украины и Норвегии в сфере безопасности.
