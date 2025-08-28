Сырский обсудил с главкомом Норвегии Кристофферсеном напряженную ситуацию на востоке Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обсудил напряженную ситуацию на фронте с норвежским коллегой генералом Эйриком Кристофферсеном. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Рассказал о текущей ситуации на фронте. Наиболее напряженной обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сообщил, что противник не прекращает ведение активных боевых действий - говорится в сообщении.

Главком отметил важность усиления защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также ключевые потребности ВС Украины, в частности в системах ПВО, радарах, артиллерийских системах.

Убежден, что консолидированная позиция демократий мира является ключом к установлению длительного и справедливого мира в Европе. Только совместными усилиями мы сможем остановить врага и отстоять справедливость - подчеркнул он.

Кроме того, Сырский поблагодарил норвежского коллегу и короля Норвегии Харальда V, правительство и норвежский народ за мощную поддержку и военную помощь Украине.

ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области - Сырский