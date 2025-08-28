Сырский обсудил с главкомом Норвегии Кристофферсеном напряженную ситуацию на востоке Украины

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
15:40 • 14250 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
13:53 • 26445 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 86699 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 47072 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 60693 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 101609 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 117020 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 102289 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 115861 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 83646 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
59%
753мм
Популярные новости
Уже 15 погибших в Киеве из-за атаки рф, среди них 4 ребенкаPhoto28 августа, 09:22 • 10692 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона28 августа, 09:33 • 182239 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен28 августа, 10:55 • 80343 просмотра
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18Photo28 августа, 11:55 • 20420 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 44812 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40 • 14245 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 44908 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 86678 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 186307 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 188600 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Реджеп Тайип Эрдоган
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 120667 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 151123 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 152463 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 144109 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 174906 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300
ЗРК Бук
COVID-19

Сырский обсудил с главкомом Норвегии Кристофферсеном напряженную ситуацию на востоке Украины

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с норвежским коллегой Эйриком Кристофферсеном ситуацию на фронте, сосредоточившись на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сырский отметил необходимость усиления ПВО и артиллерии для защиты городов.

Сырский обсудил с главкомом Норвегии Кристофферсеном напряженную ситуацию на востоке Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обсудил напряженную ситуацию на фронте с норвежским коллегой генералом Эйриком Кристофферсеном. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Рассказал о текущей ситуации на фронте. Наиболее напряженной обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сообщил, что противник не прекращает ведение активных боевых действий

- говорится в сообщении.

Главком отметил важность усиления защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также ключевые потребности ВС Украины, в частности в системах ПВО, радарах, артиллерийских системах.

Убежден, что консолидированная позиция демократий мира является ключом к установлению длительного и справедливого мира в Европе. Только совместными усилиями мы сможем остановить врага и отстоять справедливость

- подчеркнул он.

Кроме того, Сырский поблагодарил норвежского коллегу и короля Норвегии Харальда V, правительство и норвежский народ за мощную поддержку и военную помощь Украине.

ВСУ освободили три населенных пункта в Донецкой области - Сырский24.08.25, 16:59 • 3811 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Норвегия
Украина