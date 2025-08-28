Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив напружену ситуацію на фронті з норвезьким колегою генералом Ейріком Крістофферсеном. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Розповів про поточну ситуацію на фронті. Найбільш напруженою обстановка залишається на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Повідомив, що противник не припиняє ведення активних бойових дій

Головком наголосив на важливості посилення захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури, а також на ключових потребах ЗС України, зокрема в системах ППО, радарах, артилерійських системах.

Переконаний, що консолідована позиція демократій світу є ключем до встановлення тривалого і справедливого миру в Європі. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість