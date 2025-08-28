Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України

$41.320.08
Ексклюзив
15:40 • 14298 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
13:53 • 26534 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 86971 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 47212 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 60822 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 101724 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 117093 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 102333 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 115871 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 83652 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Уже 15 загиблих у Києві через атаку рф, серед них 4 дитиниPhoto28 серпня, 09:22 • 10692 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона28 серпня, 09:33 • 182239 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28 серпня, 10:55 • 80343 перегляди
У Києві з-під завалів витягли ще одну жертву атаки рф: загиблих уже 18Photo28 серпня, 11:55 • 20420 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo14:30 • 44812 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
15:40
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300
Бук (ЗРК)
COVID-19

Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з норвезьким колегою Ейріком Крістофферсеном ситуацію на фронті, зосередившись на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Сирський наголосив на потребі посилення ППО та артилерії для захисту міст.

Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив напружену ситуацію на фронті з норвезьким колегою генералом Ейріком Крістофферсеном. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Розповів про поточну ситуацію на фронті. Найбільш напруженою обстановка залишається на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Повідомив, що противник не припиняє ведення активних бойових дій

- йдеться у повідомленні.

Головком наголосив на важливості посилення захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури, а також на ключових потребах ЗС України, зокрема в системах ППО, радарах, артилерійських системах.

Переконаний, що консолідована позиція демократій світу є ключем до встановлення тривалого і справедливого миру в Європі. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість

- підкреслив він.

Крім того, Сирський подякував норвезькому колезі та королю Норвегії Гаральду V, уряду та норвезькому народові за потужну підтримку та військову допомогу Україні.

ЗСУ звільнили три населені пункти у Донецькій області - Сирський24.08.25, 16:59 • 3811 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Норвегія
Україна