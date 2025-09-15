Норвегія відкрила у Польщі один із найбільших таборів для підготовки українських військових
Норвегія розгорнула масштабний полігон Camp Jomsborg у східній Польщі, де норвезькі інструктори навчатимуть українських бійців. Це один із найбільших тренувальних таборів, створених Норвегією, з програмою навчання, орієнтованою на реалістичну симуляцію бойових умов.
Деталі
За даними NRK, у таборі вже працюють сотні військових із країни НАТО, а першими курсантами стали українці з бойовим досвідом.
Будівництво табору почали ще влітку – фактично з нуля. Для облаштування місця довелося зрубати десятки тисяч дерев, і нині серед соснових лісів виросло ціле військове містечко з наметами, навчальними майданчиками та стрільбищами.
Масштаби комплексу настільки великі, що навіть до прибуття інструкторів можна було оцінити його розміри за вирубаними площами лісу.
Програма навчання орієнтована на максимально реалістичну симуляцію бойових умов. Першим блоком стала підготовка до роботи під стресом і опанування інструментів контролю в критичних ситуаціях. Наступні модулі включають спеціалізовані напрямки – від базової військової підготовки до вузькопрофільних курсів.
Особливість полігону – двосторонній обмін досвідом: норвезькі інструктори не лише передають знання, а й переймають практичні навички від українців, які безпосередньо воюють проти російської армії. Це дозволяє адаптовувати навчальні програми до новітніх реалій фронту.
Кількість учасників у таборі варіюється – залежно від того, чи йдеться про базові курси чи про спеціалізовану підготовку. Але вже зараз Camp Jomsborg вважають ключовим майданчиком співпраці України та Норвегії у сфері безпеки.
