Норвегія відкрила у Польщі один із найбільших таборів для підготовки українських військових

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
12:27 • 4342 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 12640 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 36374 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 28322 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 28746 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33918 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56004 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72373 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105370 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87723 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.9м/с
35%
753мм
Популярнi новини
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 23290 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 13919 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 11605 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 20230 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 15738 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 15862 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 20363 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 36383 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 24790 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 103677 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Вадим Філашкін
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 11663 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 14022 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 27255 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 33724 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 83040 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Financial Times
The Guardian
ФАБ-250

Норвегія відкрила у Польщі один із найбільших таборів для підготовки українських військових

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Норвегія розгорнула масштабний полігон Camp Jomsborg у східній Польщі, де норвезькі інструктори навчатимуть українських бійців. Це один із найбільших тренувальних таборів, створених Норвегією, з програмою навчання, орієнтованою на реалістичну симуляцію бойових умов.

Норвегія відкрила у Польщі один із найбільших таборів для підготовки українських військових

У східній частині Польщі розгорнули масштабний полігон Camp Jomsborg, де норвезькі інструктори навчатимуть українських бійців. Це один із найбільших тренувальних таборів, які будь-коли створювала Норвегія, повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі

За даними NRK, у таборі вже працюють сотні військових із країни НАТО, а першими курсантами стали українці з бойовим досвідом.

Будівництво табору почали ще влітку – фактично з нуля. Для облаштування місця довелося зрубати десятки тисяч дерев, і нині серед соснових лісів виросло ціле військове містечко з наметами, навчальними майданчиками та стрільбищами.

Точне розташування полігону засекречено
Точне розташування полігону засекречено

Масштаби комплексу настільки великі, що навіть до прибуття інструкторів можна було оцінити його розміри за вирубаними площами лісу.

Сирський обговорив з головкомом Норвегії Крістофферсеном напружену ситуацію на сході України28.08.25, 22:22 • 3959 переглядiв

Програма навчання орієнтована на максимально реалістичну симуляцію бойових умов. Першим блоком стала підготовка до роботи під стресом і опанування інструментів контролю в критичних ситуаціях. Наступні модулі включають спеціалізовані напрямки – від базової військової підготовки до вузькопрофільних курсів.

Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK
Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Особливість полігону – двосторонній обмін досвідом: норвезькі інструктори не лише передають знання, а й переймають практичні навички від українців, які безпосередньо воюють проти російської армії. Це дозволяє адаптовувати навчальні програми до новітніх реалій фронту.

Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK
Фото: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Кількість учасників у таборі варіюється – залежно від того, чи йдеться про базові курси чи про спеціалізовану підготовку. Але вже зараз Camp Jomsborg вважають ключовим майданчиком співпраці України та Норвегії у сфері безпеки.

НАТО розробляє альтернативні маршрути для доставки американських військ на східний фланг у випадку війни з росією - генерал04.06.24, 15:55 • 28861 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
НАТО
Олександр Сирський
Норвегія
Україна
Польща