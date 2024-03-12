Nord Stream подала в суд на страховщиков, чтобы возместить убытки от взрывов на газопроводах - Financial Times

Компания Nord Stream судится со страховщиками на сумму около 400 миллионов евро за отказ покрывать взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Financial Times, передает УНН.

Детали

В прошлом месяце швейцарская компания подала иск, утверждая, что страховщики "не выплатили" ущерб, нанесенный подводными взрывами, которые повредили газопроводы Nord Stream 1 и 2 на дне Балтийского моря.

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Lloyd's of London и Arch Insurance указаны как представительские ответчики от имени нескольких страховщиков в полисах.

Согласно документам "предварительная оценка высокого уровня" Nord Stream по затратам на ремонтные работы и замену потерянного газа составляет от 1,2 до 1,35 миллиарда евро.

Дополнение

Дело возбуждается против Lloyd's of London среди страховщиков, которые предоставили так называемые первичные полисы, покрывающие первые убытки от любого события. Вторым ответчиком является группа страховщиков во главе с подразделением Arch Insurance, базирующимся на Бермудах, которая предоставила так называемое дополнительное покрытие. Такие полисы, как правило, начинают действовать после того, как будут выплачены средства по первичным полисам.

Отмечается, что иск в размере 400 миллионов евро распределяется поровну между основной и эксцесс-группами. Компания также требовала примерно 3,7 миллиона евро за обследование убытков плюс другие расходы.

В издании добавляют, что на момент взрыва ни один из трубопроводов не работал. Так, поставки по Nord Stream 1 были остановлены Россией после ее вторжения в Украину, "Северный поток-2" так и не заработал после того, как Германия отменила процесс утверждения.

Напомним

26 февраля 2024 года Датская полиция объявила, что прекращает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в 2022 году из-за недостаточности доказательств для возбуждения уголовного дела в Дании.