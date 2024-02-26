Данія припинила розслідування у справі про вибухи на "Північних потоках"
Київ • УНН
Данська поліція оголосила, що припиняє розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі в 2022 році через недостатність доказів для порушення кримінальної справи в Данії.
Поліція Данії повідомила, що припиняє розслідування вибухів, що сталися 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, пише УНН.
Деталі
"Завершено спільне розслідування вибухів на "Північному потоці", проведене поліцією Копенгагена та данською службою безпеки та розвідки. У Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи через вибухи "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", у зв'язку з чим поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, протягом усього розслідування данська влада співпрацювала з відповідними іноземними партнерами.
"Проведене розслідування було одночасно складним та всеосяжним. Розслідування призвело до висновку, що мав місце навмисний саботаж газопроводів. Проте, за оцінками, достатніх підстав для порушення кримінальної справи у Данії немає. Тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів", - повторили у данській поліції.
Як зазначається, служба безпеки та розвідки Данії "продовжує стежити за розвитком ситуації із погрозами та ініціює – разом з іншими відповідними органами – заходи, які вважаються необхідними для захисту критично важливої інфраструктури Данії".
Доповнення
На початку лютого розслідування припинила Швеція. Німеччина досі продовжує розслідування.