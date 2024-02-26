Дания прекратила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"
Датская полиция объявила, что прекращает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в 2022 году из-за недостаточности доказательств для возбуждения уголовного дела в Дании.
На южном направлении россияне не готовят новых ударных групп, а лишь проводят ротации штурмовиков - Гуменюк
На юге оккупационные войска не формируют новых ударных группировок. россияне пытаются поддерживать интенсивность штурмовых действий путем постоянных ротаций.
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Сирена в Киеве звучала из-за технического обслуживания, воздушную тревогу не объявляли - КГГА
Во время технического обслуживания системы оповещения в Киеве прозвучала сирена, но воздушная тревога не была объявлена, тогда как в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.
Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT
Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.
Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.
Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания
Президент Чехии Петр Павел предполагает, что путин будет стремиться к полному контролю над оккупированными территориями после ожидаемого переизбрания.
Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков
За неделю украинские защитники уничтожили почти 12 российских батальонов, нейтрализовав более 200 артиллерийских установок и 5750 человек личного состава оккупантов.
Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты
Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.
Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры из минометов, танков, артиллерии, ракетами и с авиации, убив и ранив мирных жителей.