Дания прекратила расследование по делу о взрывах на "Северных потоках"

Полиция Дании сообщила, что прекращает расследование взрывов, произошедших в 2022 году на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море, пишет УНН.

Детали

"Завершено совместное расследование взрывов на "Северном потоке", проведенное полицией Копенгагена и датской службой безопасности и разведки. В Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела из-за взрывов "Северного потока-1" и "Северного потока-2", в связи с чем полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение всего расследования датские власти сотрудничали с соответствующими иностранными партнерами.

"Проведенное расследование было одновременно сложным и всеобъемлющим. Расследование привело к выводу, что имел место преднамеренный саботаж газопроводов. Однако, по оценкам, достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании нет. Поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов", - повторили в датской полиции.

Как отмечается, служба безопасности и разведки Дании "продолжает следить за развитием ситуации с угрозами и инициирует - вместе с другими соответствующими органами - меры, которые считаются необходимыми для защиты критически важной инфраструктуры Дании".

Дополнение

В начале февраля расследование прекратила Швеция. Германия до сих пор продолжает расследование.