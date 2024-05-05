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6 гражданских, в том числе 8-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки
за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто
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Ночью в Украину прибыл Благодатный огонь
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в пограничный пункт пропуска "Староказачье" в Украине 5 мая, где его встретили пограничники и капелланы.
"В самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ответом на вопрос, почему украинцы выстояли является то, что "в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет".
Встреча Макрона и Си Цзиньпина: Франция будет давить на Китай по поводу торговли и войны в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином будет давить на него, чтобы тот подтолкнул Россию к завершению войны в Украине.
"Вспомните о каждом": Сырский в Пасху призвал украинцев почтить воинов
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский призвал украинцев почтить память каждого украинского воина, который воюет против российских оккупантов и защищает свободу и независимость Украины.
рф обстреляла из минометов, ракет и пулеметов 4 населенных пункта на Сумщине
Ночью террористическая страна обстреляла 4 населенных пункта в Сумской области из различных видов оружия, включая минометы, пулеметы и реактивные системы залпового огня большой дальности, но жертв среди мирного населения нет.
6 гражданских, в том числе 8-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки
Во время ночной атаки рф на Харьков были ранены 6 гражданских лиц, среди которых 3 женщины, 2 мужчины и 8-летняя девочка, причем один человек получил взрывную травму, а другие страдали от острой стрессовой реакции.
за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки враг 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 148 беспилотников, 9 ракетных и 185 артиллерийских обстрелов, но никто из мирных жителей не пострадал.
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок
Вражеская армия обстреляла жилые районы Харькова с беспилотника, повредив здания, вызвав пожары и ранив 5 человек, в том числе ребенка.
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто
В Херсонской области российские войска нанесли авиаудары и обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, школу и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.