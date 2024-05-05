Ночью в Украину прибыл Благодатный огонь

В воскресенье, 5 мая, в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. первыми его получили пограничники пункта пропуска "Староказачье". Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Поздно ночью скауты доставили его в пункт пропуска "Староказачье", что на украинско-молдавской границе - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления.

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