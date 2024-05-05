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Вночі до України прибув Благодатний вогонь

Вночі до України прибув Благодатний вогонь

Київ • УНН

 • 21899 перегляди

Благодатний вогонь з Єрусалиму прибув до прикордонного пункту пропуску "Старокозаче" в Україні 5 травня, де його зустріли прикордонники та капелани.

У неділю, 5 травня, до України прибув Благодатний вогонь із Єрусалима. першими його отримали прикордонники пункт пропуску "Старокозаче". Про це пише УНН з посиланням на ДПСУ.

Деталі 

Пізно вночі скаути доставили його в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні

- розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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