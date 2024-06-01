Ночью российские войска атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго

Ночью во время российской ракетной атаки были атакованы две гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс служба Укргидроэнерго, передает УНН.

Детали

Сообщается, что во время ночной атаки, когда враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции.

Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

Критические повреждения оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россией было уничтожено Каховскую ГЭС, а также выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго.

Напомним

В ночь на 1 июня россия атаковала энергообъекты В Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Также отмечалось, что россия в ночь на 1 июня атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

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