Вночі російські війська атакували гідроелектростанції Укргідроенерго
Київ • УНН
Під час нічного ракетного удару по енергетичних об'єктах у п'яти областях України російські війська атакували дві гідроелектростанції "Укргідроенерго". Атака призвела до критичного пошкодження обладнання.
Вночі під час російської ракетної атаки були атаковані дві гідроелектростанції. Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго, передає УНН.
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Повідомляється, що під час нічної атаки, коли ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції.
Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.
Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків
У компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росією було знищено Каховську ГЕС, а також випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго.
Нагадаємо
У ніч проти 1 червня росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
Також зазначалося, що росія в ніч на 1 червня атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.
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