Ночной вражеский дроновой террор: вспыхнул пожар на энергетическом объекте в Кривом Роге

В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье в Днепропетровской области на объекте энергетики вспыхнул пожар. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

За эту ночь оккупанты в очередной раз направили несколько вражеских ударных беспилотников типа "Shahed-131/136" с юга.

На этот раз целью россиян стала энергетическая инфраструктура различных регионов Украины.

Боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге продолжалась около 5 часов, в результате чего было сбито 7 снарядов: 4 на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине.

Однако в результате падения обломков сбитого дрона на Днепропетровщине на объекте энергетики вспыхнул пожар. Пожар удалось локализовать, а пожарные продолжают работу.

Последствия происшествия уточняются, однако к счастью, люди не пострадали.

Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью