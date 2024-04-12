Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
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10 апреля 2024, 13:53  •  154489 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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10 апреля 2024, 13:01  •  138587 просмотра

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10 апреля 2024, 09:04  •  133785 просмотра

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117441 просмотра

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100172 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115993 просмотра

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Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью

Военно-воздушные Силы Украины обнаружили несколько групп беспилотников на востоке и юго-востоке Одесской области вблизи границы с Николаевской областью, которые двигались на северо-запад.

Война •   •  4615 просмотра
Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью

россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии

Граждане рф могут снова проходить подготовку пилотов в Финляндии после того, как суд ЕС отменил санкции, ограничивающие их полеты в Европе, но они не могут управлять самолетами, принадлежащими рф.

Новости Мира •   •  5800 просмотра
россияне получили доступ к обучению пилотов в Финляндии

БпЛА противника продвигаются на запад

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеские беспилотники движутся на запад.

Война •   •  7280 просмотра
БпЛА противника продвигаются на запад

Великобритания предостерегает Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Иран деэскалировать напряженность и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему насилию и более широкому конфликту на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  7309 просмотра
Великобритания предостерегает Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке

META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram

Компания META запустила новую функцию автоматического размытия изображений обнаженной натуры в личных сообщениях Instagram, направленную на борьбу с распространением нежелательного интимного контента и защиту пользователей, особенно несовершеннолетних, от получения неприемлемого контента.

Технологии •   •  7371 просмотра
META запускает защиту от обнаженных изображений для частных сообщений в Instagram

российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве

Беспилотники рф были обнаружены во многих регионах Украины, в том числе в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, которые направлялись в Киевскую и другие области, что вызвало воздушную тревогу по стране.

Война •   •  9536 просмотра
российские беспилотники продолжают находиться в украинском воздушном пространстве

рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState

Противник продвинулся к северу от Бердичева, в то время как бои продолжаются в нескольких населенных пунктах, включая Роботино, Красногоровку, Ивановку, Новокалиново и Богдановку.

Война •   •  10492 просмотра
рф продвинулась на север от Бердичева, но продолжаются бои в других населенных пунктах - DeepState

БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

Вражеские беспилотники были замечены в нескольких областях Украины, в частности в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской, в разных направлениях - на северо-запад и в направлении таких городов, как Черкассы, Винница и Днепр.

Война •   •  12563 просмотра
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины

В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины в дополнение к более 2 миллиардам евро, уже зарезервированных на 2024 год.

Война •   •  12817 просмотра
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA

Российские хакеры воспользовались доступом к системе электронной почты Microsoft, чтобы похитить переписку между государственными служащими и учреждениями США.

Война •   •  11993 просмотра
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA