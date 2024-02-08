Ночная атака рф на Одессу: пострадали двое полицейских

Во время ночной атаки дронами на Одессу пострадали двое патрульных полицейских, которые направлялись для оказания помощи людям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию.

В ночь с 7 на 8 февраля в направлении Одессы враг совершил массированную атаку с применением БПЛА. Двое патрульных полицейских, которые направлялись на помощь гражданам, получили минно-взрывные травмы, их состояние стабильное - говорится в сообщении Нацполиции.

Как отмечается, в результате вражеской атаки были повреждены недостроенный шестиэтажный дом и учебное заведение.

В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки