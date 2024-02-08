В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки

В результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Кипер. Обошлось без погибших и пострадавших, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате удара беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и учебное заведение. Пожаров нет. На местах соответствующие службы. Подразделения ПВО отработали по подавляющему большинству целей.

Обошлось без погибших и травмированных.

Подразделения ПВО отработали по подавляющему большинству целей.

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