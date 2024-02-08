В Одессе повреждена гражданская инфраструктура в результате ночной атаки
Ночная атака беспилотника на Одессу повредила недостроенную многоэтажку и учебное заведение, но никто не пострадал.
Bloomberg: Евросоюз готовится к победе Трампа на выборах президента США
Европейская комиссия готовится к возможному ужесточению торговых ограничений и более агрессивному политическому стилю в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Германия начала национализацию дочерних компаний "Роснефти"
Правительство Германии принимает меры для национализации дочерних компаний "Роснефти" в Германии после передачи их под внешнее управление.
В Николаеве есть попадания
Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе от авиаударов и посоветовал жителям держаться подальше от окон до полного затишья.
Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что парламент Венгрии может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как он снова соберется в конце февраля.
В Николаеве раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Николаеве после того, как, по сообщениям украинских военных, беспилотные летательные аппараты из Черного моря вошли в регион северным курсом.
В Испании зафиксировали рекордно теплый январь
Испания зафиксировала самый теплый январь за всю историю наблюдений со средней температурой на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году, согласно метеорологическим данным.
На границе с Польшей таможенники задержали азербайджанца с контрабандной косметикой на 800 тыс. грн
Таможенники в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне задержали азербайджанца, который перевозил из Южной Кореи 369 единиц косметики Infini стоимостью 800 тысяч гривен.
Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ несмотря на санкции - IrpiMedia и The Insider
Итальянская компания продолжает поставлять оружие в Россию через сторонних посредников, несмотря на санкции.
В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны в Одесской области открыли огонь по целям, поскольку сообщалось о взрывах, а жителей призвали оставаться в укрытии из-за активности беспилотников.