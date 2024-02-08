В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура внаслідок нічної атаки

Внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Кіпер. Обійшлося без загиблих та постраждалих, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок удару безпілотника пошкоджена недобудована багатоповерхівка та навчальний заклад. Пожеж немає. На місцях відповідні служби. Підрозділи ППО відпрацювали по переважній більшості цілей.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

Підрозділи ППО відпрацювали по переважній більшості цілей.

Обговорили пролонгацію гуманітарної підтримки: Кіпер про зустріч з адміністрацією американської Одеси