Нічна атака рф на Одесу: постраждали двоє поліцейських

Під час нічної атаки дронами на Одесу постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували для надання допомоги людям. Про це УНН повідомляє із посиланням на Національну поліцію.

Уніч з 7 на 8 лютого у напрямку Одеси ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА. Двоє патрульних поліцейських, які прямували на допомогу громадянам, отримали мінно-вибухові травми, їх стан стабільний - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки були пошкоджені недобудований шестиповерховий будинок та навчальний заклад.

В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура внаслідок нічної атаки