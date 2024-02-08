Нічна атака рф на Одесу: постраждали двоє поліцейських
Київ • УНН
Двоє поліцейських були поранені в результаті нічної атаки ворожих БПЛА на Одесу, в результаті якої були пошкоджені цивільні будівлі.
Під час нічної атаки дронами на Одесу постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували для надання допомоги людям. Про це УНН повідомляє із посиланням на Національну поліцію.
Уніч з 7 на 8 лютого у напрямку Одеси ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА. Двоє патрульних поліцейських, які прямували на допомогу громадянам, отримали мінно-вибухові травми, їх стан стабільний
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки були пошкоджені недобудований шестиповерховий будинок та навчальний заклад.
В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура внаслідок нічної атаки08.02.24, 03:05 • 34115 переглядiв