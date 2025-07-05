Ночная атака РФ дронами затронула один район Киевщины: что известно

Киевская область ночью подверглась очередной атаке российских войск дронами, под удар попал Бориспольский район, где среди прочего есть повреждения школы и дома культуры, сообщили в субботу в Киевской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

"В Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля", - отметили в ОВА.

В помещениях, как указано, выбиты двери, окна, посечены фасады.

"Пострадавших среди населения нет", - сообщили в ОВА.