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Ночная атака РФ дронами затронула один район Киевщины: что известно

Киев • УНН

 • 729 просмотра

Киевская область пережила ночную атаку российских дронов, что привела к повреждениям в Бориспольском районе. Среди пострадавших объектов – школа, дом культуры, котельная, магазин, частный дом и автомобиль, однако пострадавших среди населения нет.

Ночная атака РФ дронами затронула один район Киевщины: что известно

Киевская область ночью подверглась очередной атаке российских войск дронами, под удар попал Бориспольский район, где среди прочего есть повреждения школы и дома культуры, сообщили в субботу в Киевской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

"В Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля", - отметили в ОВА.

В помещениях, как указано, выбиты двери, окна, посечены фасады.

"Пострадавших среди населения нет", - сообщили в ОВА.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киевская область
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